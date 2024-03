U 17 will gegen Slowakei ersten Sieg

Nach dem Remis gegen Tschechien zum Auftakt zählen für die deutschen U 17-Juniorinnen in der zweiten EM-Qualifikationsrunde nur noch Siege. Der erste soll heute (ab 13 Uhr) im Wilhelm-Langrehr-Stadion in Garbsen gegen die Slowakei eingefahren werden. Zum Abschluss geht es am Sonntag (ab 13 Uhr) an selber Stelle gegen Frankreich. DFB-Trainerin Sabine Loderer bleibt optimistisch: "Trotz des Unentschiedens haben wir noch alles in der eigenen Hand, darauf können wir aufbauen."

Die Startelf: Krumme - Bednorz, Arici, Hokamp, Memminger - Vöhringer, Zimmermann, Hünten (K), Rintzner - Portella, Winter

Die sieben Gruppensieger spielen gemeinsam mit Gastgeber Schweden bei der Endrunde. Sollte Schweden seine Gruppe gewinnen, qualifiziert sich der beste Zweitplatzierte. Karten für die deutschen und alle weiteren Spiele der EM-Qualifikation in Hannover sind im DFB-Ticketshop erhältlich.

[dfb]