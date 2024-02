U 17-Weltmeister Heide lost Pokalhalbfinale aus

Das DFB-Pokalviertelfinale geht in den Endspurt, da wirft das Halbfinale schon seine Schatten voraus. Am kommenden Samstag (ab 23 Uhr) wird im aktuellen Sportstudio des ZDF die Pokal-Vorschlussrunde ausgelost. Losfee ist dabei Torwart Konstantin Heide, der mit herausragenden Leistungen zum WM-Erfolg der deutschen U 17 im Dezember vorigen Jahres in Indonesien beitrug. Ziehungsleiter ist Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, moderiert wird die Sendung von Sven Voss.

Nach den bereits qualifizierten Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und 1. FC Kaiserslautern sowie dem Bundesliga-Topteam Bayer Leverkusen spielen heute Abend (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky) noch Borussia Mönchengladbach und der einzig verbliebene Drittligist 1. FC Saarbrücken um den Einzug ins Halbfinale. Wer auf welchen Gegner trifft, entscheiden am Samstagabend die Loskugeln.

Die Halbfinalpartien finden am 2. und 3. April 2024 statt. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 25. Mai 2024.

[dfb]