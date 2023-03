U 17 vor "Endspiel" gegen Portugal: "Ein heißer Fight"

Alles oder nichts: Im letzten Gruppenspiel der U 17-Juniorinnen in der EM-Qualifikation entscheidet sich, ob Deutschland als Titelverteidiger sein Ticket für die Endrunde in Estland im Mai lösen kann. Im "Endspiel" der beiden in der Gruppe bislang zweimal siegreichen Teams bekommt es die DFB-Auswahl in Oeiras vor den Toren Lissabons heute (ab 16 Uhr MESZ) mit Gastgeber Portugal zu tun.

"Unser Plan war es, von Spiel zu Spiel zu denken, um schließlich dieses Endspiel zu bekommen", sagt DFB-Trainerin Sabine Loderer. "Portugal ist ähnlich wie Spanien spielerisch und technisch sehr stark. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Es wird sicherlich ein heißer Fight. Wir müssen ganz bei uns bleiben. Wenn wir das tun, werden wir das Spiel auch für uns entscheiden."

Aufgrund der besseren Tordifferenz nach den beiden Erfolgen gegen Nordmazedonien (13:0) und Ungarn (5:2) würde der deutschen Mannschaft bereits ein Unentschieden genügen. Ausschließlich der Gruppensieger qualifiziert sich sicher für die Endrunde im Baltikum.

[dfb]