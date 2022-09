U 17 verliert zum Turnierstart gegen Uruguay

Die U 17-Junioren haben zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers in Duisburg eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück musste sich in der Sportschule Wedau Uruguay mit 1:3 (0:1) geschlagen geben.

Paris Brunner von Borussia Dortmund gelang in der 51. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich. Die Südamerikaner waren zunächst kurz vor der Pause (39.) in Führung gegangen, trafen dann in der 64. Minute und der Nachspielzeit (90.+1) zum Endstand.

"Es war ein total intensives Spiel"

"Es war ein total intensives Spiel, mit dessen Ergebnis wir sehr unzufrieden sind. Die Uruguayer sind wahre Mentalitätsmonster, das hat uns echt gefordert, aber wir haben gut dagegen gehalten", sagte Wück. "Wir sind nach dem 0:1 gut zurückgekommen und kassieren in der Phase, als wir am Drücker waren nach einem Fehlpass das 1:2. Da sieht man die Qualität. Wir müssen schauen, dass wir solche Fehler minimieren."

Am Samstag (ab 11 Uhr) wartet im zweiten Spiel an gleicher Stelle Belgien, ehe es am Montag (ab 11 Uhr) zum Abschluss gegen Israel geht. Das Turnier ist Teil der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation im Oktober in Moldau. Dort trifft das DFB-Team neben den Gastgebern auf Lettland und die Slowakei.