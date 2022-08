U 17 verliert WM-Test gegen USA knapp

Die U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2005 haben ihren Test vor der U 17-WM in Indien (4. bis 31. Oktober) im Rahmen des Lehrgangs in Spanien gegen CONCACAF-Meister USA 0:1 (0:1) verloren. Der einzige Treffer der Partie auf dem Trainingsgelände des CD Leganés fiel kurz vor der Pause durch Emery Adames (44.).

"Wir sind super glücklich, dass es mit diesem ersten interkontinentalen Test für die Mädels hier schon geklappt hat, sonst hätten wir diese Erfahrung erst bei der WM machen können", sagte DFB-Trainerin Friederike Kromp. "Es ging uns um die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt. Wir sind recht gut ins Spiel gekommen und waren anfangs dominant, hatten dann aber eine Phase, in der wir zu kämpfen hatten. Genau dann ist auch das Gegentor gefallen, das auch zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient war. In der zweiten Halbzeit sind wir beeindruckend zurückgekommen. Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr Druck haben wir erzeugen können. Wir hatten dann auch drei Großchancen inklusive eines Lattentreffers von Mara Alber. Das 1:1 wäre am Ende verdient gewesen."

Die Europameisterinnen treffen in der WM-Vorrunde am 11. Oktober zunächst auf Nigeria. Dann folgt am 14. Oktober (beide ab 16.30 Uhr MESZ) das Duell mit Chile, ehe zum Abschluss am 17. Oktober, ab 13 Uhr MESZ Neuseeland letzter Gegner sein wird. Alle Partie finden in Goa statt.