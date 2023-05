U 17 verliert EM-Auftakt gegen Spanien

Niederlage zum Auftakt: Die deutschen U 17-Juniorinnen haben ihr erstes Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Estland (14. bis 26. Mai) verloren. In Tallinn unterlag das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer dem starken Weltmeister Spanien mit 0:2 (0:1). Spaniens Kapitänin Vicky López (1., 58.) erzielte beide Treffer.

"Wir sind mit dem sehr frühen 1:0 auf dem falschen Fuß erwischt worden", so Chefcoach Loderer. "Die Mädels haben aber nicht die Köpfe hängen gelassen und weitergemacht. Wir mussten ein bisschen reinfinden auf dem schon sehr schwierigen Geläuf. Es war ein sehr intensives Spiel, das haben die Mädels super angenommen. Als wir dann besseren Zugriff bekommen haben und die Spanierinnen angelaufen haben, haben die auch wirklich Probleme bekommen und wir haben uns einige Chancen herausgespielt. Dummerweise fällt das 2:0 genau in der Phase, wo wir brutal am Drücker sind. Mit der Leistung können wir zufrieden sein, mit dem Ergebnis nicht. Wir wissen aber auch, dass es das erste Turnierspiel war und dass noch alles drin ist."

Chatzialexiou: "Eine unnötige Niederlage"

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, ergänzte: "Aus meiner Sicht war es eine unnötige Niederlage, die leider mit einer Unaufmerksamkeit in der ersten Minute schon beginnt. Dadurch mussten wir hinterherlaufen. Schlussendlich hat Spanien mit Vicky López die Unterschiedsspielerin in ihren Reihen. Deswegen hat Spanien dann letztlich auch verdient 2:0 gewonnen."

Die Südeuropäerinnen erwischten einen Start nach Maß. Nach nicht einmal 60 Sekunden zappelte der Ball bereits im Netz - Kapitänin López vollendete einen schönen Angriff zum 0:1. Beinahe im direkten Gegenzug hatte Melina Krüger (3.) die Riesenchance, auszugleichen, scheiterte aber an Alazne Estensoro im spanischen Tor.

Starke Spanierinnen dominieren

Das DFB-Team hatte Schwierigkeiten, dem starken Pressing der Spanierinnen etwas entgegenzusetzen. Die Folge: viele Ballverluste in der eigenen Hälfte. Martina González (23.) hatte das 0:2 auf dem Fuß, DFB-Keeperin Thea Farwick war aber zur Stelle. Auf der anderen Seite zielte Estrella Merino Gonzalez (41.) bei einem Fernschuss etwas zu hoch.

Deutschland kam deutlich verbessert aus der Pause und setzte den Gegner seinerseits im Aufbauspiel vor große Probleme. Merino Gonzalez schoss nach einem Missverständnis in Spaniens Defensive knapp links vorbei, wenig später bekam Melina Walheim aus aussichtsreicher Position nicht genügend Druck hinter ihren Abschluss (55.).

López schnürt den Doppelpack

Mitten in die beste Phase der DFB-Juniorinnen schlug "La Furia Roja" eiskalt zu. López (58.) nahm eine Hereingabe stark an und versenkte den Ball technisch anspruchsvoll im langen Eck - Doppelpack. In der Folge ließ Spanien nichts mehr anbrennen und brachte das 2:0 ins Ziel.

Im zweiten Gruppenspiel trifft der DFB-Nachwuchs am Mittwoch (ab 16 Uhr) auf Gastgeber Estland, ehe es zum Abschluss der Gruppenphase am Samstag (ab 16 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit der Schweiz kommt. Die beiden Gruppenersten ziehen ins Halbfinale am 23. Mai ein, das Finale steigt am 26. Mai (ab 18 Uhr).

