U 17 verfehlt gegen Finnland zweiten Sieg

Die deutschen U 17-Junioren haben ihren zweiten Erfolg in der EM-Qualifikation in Liechtenstein knapp verpasst. Das Team von DFB-Trainer Michael Prus kam gegen Finnland in einer engen Partie nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, liegt nach dem 6:0 zum Auftakt gegen Liechtenstein in Gruppe 3 aber weiter an der Tabellenspitze. Neben dem Gruppensieger rücken auch der Gruppenzweite und die besten Gruppendritten in die zweite Qualirunde auf.

"Wir sind enttäuscht. Wir waren die bessere Mannschaft, hatten mehr Torchancen und hinten nahezu gar nichts zugelassen. Durch einen blöden Elfmeter kassieren wir dann den Ausgleich. Aber wir hätten einfach vorher den zweiten Treffer nachlegen müssen", sagte Prus.

Hussers Kopfballtor reicht nicht

Vor 200 Zusehenden in Eschen-Mauren köpfte in der 66. Minute der zuvor erst eingewechselte Denis Husser zur Führung für den DFB-Nachwuchs ein. Ein unglücklicher Handelfmeter, den Sonosi Daldum in der 83. Minute sicher verwandelte, machte einen deutschen Erfolg allerdings zunichte. Am Samstag (ab 12 Uhr, live bei YouTube) geht es für Deutschland zum Abschluss des Viererturniers gegen die Ukraine um den Gruppensieg.

In einer torlosen chancenarmen ersten Halbzeit bestimmte die DFB-Auswahl das Spielgeschehen, während die Finnen eher auf schnelle Gegenstöße lauerten. Die beste Gelegenheit hatte Francis Onyeka, dessen Schuss kurz vor der Pause nur haarscharf am Torgestänge vorbeistrich (45.). Danach tat Finnland etwas mehr für das Spiel und die deutsche Mannschaft war mehr in der Defensive gefordert, das Kopfballtor von Husser nach einer schnell ausgeführten Ecke und einer Flanke von Nick Cherny wirkte scheinbar erlösend. Auf der anderen Seite verfehlte David Weiss den Ausgleich zunächst knapp, als er mit einem Aufsetzer nur das Torgestänge traf (74.), der Elfmeter, der daraus entstand, weil ein Abwehrspieler den vom Torwart zugerollten Ball unbedrängt mit der Hand aufnahm, brachte jedoch dennoch den 1:1-Endstand.

[dfb]