U 17 unterliegt Weltmeister Spanien klar

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben ihren einzigen Test im Rahmen des Wintertrainingslagers im spanischen Marbella verloren. Das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer unterlag dem U 17-Weltmeister Spanien deutlich mit 0:4 (0:4). Noch bis Sonntag bereitet sich die DFB-Auswahlmannschaft gemeinsam mit der U 16 in Andalusien unter anderem auf die EM-Qualifikation vor.

Bereits in der ersten halben Stunde geriet die DFB-Auswahl durch Gegentreffer in der 9., 16., 24. und per Foulelfmeter in der 26. Minute vorentscheidend ins Hintertreffen. Im Halbfinale der U 17-WM im vergangenen Oktober hatten der vorherige Jahrgang der Spanierinnen auf seinem Weg zum Titel im Duell mit Deutschland nur sehr knapp mit 1:0 die Oberhand behalten.

Als Vorbereitung auf die EM-Qualifikation mit Spielen gegen Gastgeber Portugal, Nordmazedonien und Ungarn (23. bis 28. März) stehen für die U 17-Juniorinnen nach Rückkehr aus Spanien vom 14. bis 22. Februar noch die "Performance Days" auf dem Programm, in deren Rahmen ein weiteres Länderspiel geplant ist.

[dfb]