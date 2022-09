Knappe Niederlage in gelungenem Testspiel: U 17 verliert gegen Italien

U 17 unterliegt Italien knapp

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben das zweite Aufeinandertreffen gegen Italien knapp verloren. Im Herbert-Dröse-Stadion in Hanau kämpfte sich das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer nach einem Drei-Tore-Rückstand noch mal heran, musste sich am Ende aber mit 2:3 (1:3) geschlagen geben. Das erste Duell hatte das DFB-Team am vergangenen Dienstag mit 3:1 gewonnen.

"Wir sind unglücklich in das Spiel gestartet und haben ein Standardgegentor bekommen", sagte Loderer. "Dann haben wir nach zwei Unachtsamkeiten zwei weitere Gegentreffer kassiert. Danach haben wir eine richtig gute Reaktion gezeigt. Wir hatten mehr Ballbesitz und haben die Kontrolle übernommen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Mit ein bisschen mehr Konsequenz in Richtung Tor hätte wir noch ausgleichen können. Es war ein richtig gutes Spiel für uns und ein guter Test, wie man mit Herausforderungen umgehen kann. Die Mädels haben es gut geschafft, den Schalter umzulegen."

Gonzales-Doppelpack reicht nicht

Vanessa Mutti (21.), Carolina Tironi (28.) und Cimò Giada Pellegrino trafen für die Italienerinnen vor rund 100 Zuschauer*innen zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung der Gäste. Zwei Tore von Bayer Leverkusens Estrella Merino Gonzales (45.+2, 54.) ließen das DFB-Team noch mal hoffen, der Ausgleich gelang aber nicht mehr.

Weiter geht es für die U 17 im Oktober mit der EM-Qualifikation in Slowenien. Dort trifft das DFB-Team auf die Gastgeberinnen sowie Serbien und die Türkei.

[dfb]