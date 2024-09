U 17 unterliegt England knapp

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat die Generalprobe vor der EM-Qualifikation knapp verloren. Das Team von Trainer Marc Meister unterlag England in der Sportschule Wedau im Rahmen eines Nationen-Turniers mit 1:3 (1:0). Am Samstag hatten die DFB-Junioren in Duisburg ein souveränes 3:0 gegen Mexiko gefeiert.

Alexander Staff (9.) von Eintracht Frankfurt brachte Deutschland im Traditionsduell mit England früh in Führung, ein Doppelschlag kurz nach der Halbzeit durch Kaden Braithwaite (51., Manchester City) und Seth Ridgeon (53., FC Fulham) sowie der Treffer durch Reigan Heskey (76., Manchester City) sorgten für den Sieg der Gäste.

Meister: "Erfahrung gesammelt, Erkenntnisse gewonnen"

"Wir haben heute Erfahrung gesammelt und Erkenntnisse gewonnen. Die erste Halbzeit ging zu 100 Prozent an uns, da waren wir sehr dominant. Die zweite Hälfte an unseren Gegner. Da waren wir ein bisschen löchrig. So haben wir den schnellen Ausgleich kassiert und gehen dann in Rückstand", so Marc Meister nach dem Spiel. "Wir hatten aber weiter unsere Chancen, haben diese aber nicht verwertet. Es war heute ein Spiel mit sehr viel Physis. England war bisher der beste Gegner, gegen den ich bislang mit diesem Jahrgang gespielt habe."

Mit Blick auf die EM-Qualifikation sagte der Coach: "Das erste Spiel gegen Mexiko war schon kompliziert. Heute haben wir gesehen, dass wir gegen einen starken Gegner total am Start sind. In der EM-Qualifikation ist oft das dritte Spiel entscheidend. In dem ist man aber nicht mehr so frisch wie im ersten. Daher haben wir hier beim Team und auch bei einzelnen Spielern gute Beobachtungen gemacht."

Traumstart durch Staffs frühen Treffer

Die Partien in Duisburg dienten der U 17 zur Vorbereitung auf die EM-Qualifikation im Oktober. Dort geht es als Turniergastgeber am 9. Oktober gegen Andorra, am 12. Oktober gegen Belarus und am 15. Oktober gegen Tschechien. Die drei Partien werden um 11 Uhr angepfiffen.

Deutschland erwischte auf dem Hauptplatz der Sportschule einen Start nach Maß. Nach einem klugen langen Ball auf die rechte Angriffsseite auf Lennart Karl war der Bayern-Spieler gedankenschnell und schickte Staff mit einem traumhaften Steckpass allein in den Strafraum, wo der Frankfurter sich seinen nächsten Länderspieltreffer nicht nehmen ließ (9.).

Die DFB-Junioren blieben am Drücker und hatten das zweite Tor auf dem Fuß, die englische Abwehr rettete jedoch in höchster Not (11.). In der 22. Minute prüfte Karl den englischen Schlussmann Jack Porter, der Keeper vom FC Arsenal parierte sicher.

Englands Doppelschlag nach der Pause

In der Folge entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem die DFB-Abwehr die Gäste durch gutes Stellungsspiel und gezieltes Pressing zunächst noch klug vom eigenen Strafraum fernhielt.

Nach der Pause gab es allerdings die kalte Dusche. Zunächst wurde Staff noch von der englischen Abwehr rechtzeitig vor seinem zweiten Treffer gestoppt (49.). Im direkten Gegenzug sorgte Braithwaite (51.) für den Ausgleich, Ridgeon erzielte nach einem Fehler der deutschen Abwehr die Führung für England (53.).

Das DFB-Team stemmte sich gegen die drohende Niederlage, fand jedoch nicht mehr zu ihrem Spiel. Heskey sorgte in der Schlussviertelstunde für die Entscheidung (76.).

