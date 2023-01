U 17 unterliegt England im zweiten Test klar

Die deutschen U 17-Junioren haben sich in ihrem Test zum Abschluss des Wintertrainingslagers im spanischen Pinatar 0:6 (0:2) von Englands U 17 getrennt. Am vergangenen Mittwoch hatte das Team von DFB-Trainer Christian Wück im ersten Spiel gegen die Young Lions noch einen 3:0-Prestigeerfolg eingefahren.

"Wir wissen das Ergebnis von heute richtig einzuschätzen", sagte Wück nach dem Spiel. "Es ist das Ende von Trainingslager und man konnte den Jungs die Müdigkeit heute einfach ansehen. Wir haben ein neues System ausprobiert und konnten in der ersten Hälfte noch ganz gut mithalten. In der zweiten Halbzeit haben wir viel gewechselt und dann hat der Anzug einfach nicht mehr gepasst."

Leon Chiwome schoss die Engländer schon in der 27. Minute in Führung und baute diese sogar selber vor der Pause (41.) noch aus. In der zweiten Hälfte traf Chiwome (48.) zum dritten Mal und Michael Golding (56.) erhöhte kurze Zeit später. Tim Watson (66.) und Tommy Neal (79.) machten schließlich den Deckel drauf.