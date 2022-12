U 17 und U 16: Kader fürs Wintertrainingslager in Spanien

U 17-Trainer Christian Wück und U 16-Trainer Michael Prus haben ihre Kader für das gemeinsame Wintertrainingslager im spanischen Pinatar vom 4. bis 15. Januar 2023 nominiert.

"Das Wintertrainingslager in Pinatar gibt uns die Möglichkeit, die Spieler individuell zu trainieren und zu verbessern sowie die gesamte Mannschaft weiterzuentwickeln", sagt Wück. "Bei beiden Themen unterstützen uns alle U-Trainer. Dadurch bereiten wir die Jungs auf die schweren Herausforderungen vor, die dieses Jahr auf uns warten. Die Trainingsarbeit werden wir mit zwei Länderspielvergleichen gegen England überprüfen."

"Unsere Entwicklung vorantreiben und erfolgreich sein"

Prus erklärt: "Wir freuen uns, zu Beginn des neuen Jahres mit der Mannschaft ins Trainingslager gehen zu können. In Pinatar werden wir bei guten äußeren Bedingungen über einen längeren Zeitraum intensiv mit der Mannschaft trainieren können. Wir werden verstärkt in Positionsgruppen trainieren, hierbei unterstützen uns die Kollegen der weiteren U-Mannschaften - alle U-Trainer von der U 15 bis zur U 21 sind eingebunden. Einen weiteren Schwerpunkt legen wir auf die Entwicklung der Mannschaft, indem wir auch verschiedene Teambuildingaktivitäten planen. Diese Vorbereitung wird uns in den kommenden Spielen helfen, unsere Entwicklung voranzutreiben und erfolgreich zu sein."

In Spanien absolvieren die U 17-Junioren am 11. Januar (ab 18 Uhr) und 14. Januar (ab 15 Uhr) zwei Spiele in der Pinatar Arena gegen den englischen Nachwuchs. Die U 16-Junioren testen am 13. Januar in einem Spiel gegen die U 17 von Costa Rica, die Anstoßzeit steht noch nicht fest