U 17- und U 16-Juniorinnen reisen gemeinsam nach Spanien

Die deutschen U 17- und U 16-Juniorinnen werden vom 4. bis 14. Januar im spanischen Sotogrande ein gemeinsames Trainingslager absolvieren. Beide DFB-Trainerinnen haben nun ihre Kader für die elftätige Reise bekanntgegeben. Sabine Loderer hat für die U 17 insgesamt 26 Spielerinnen nominiert, neun weitere Akteurinnen stehen auf Abruf bereit. Bei der U 16 sind von Melanie Behringer ebenfalls 26 Spielerinnen eingeladen worden. Sechs Spielerinnen stehen bei Absagen auf Abruf bereit.

Die U 17 wird im Rahmen des Trainingslagers auch ein Länderspiel absolvieren. Am 11. Januar (ab 11.30 Uhr) trifft das Team von Sabine Loderer im Marbella Football Center auf Spanien. Der Test dient zur Vorbereitung auf die zweite Runde der EM-Qualifikation ab dem 18. März, bei der das Team gegen die Tschechische Republik, die Slowakei und den amtierenden U 17-Europameister Frankreich um die Teilnahme an der Endrunde spielen wird.

Behringer: "Der Austausch mit der U 17 ist sehr wertvoll für uns"

Die U 16 wird die Zeit in Spanien zum intensiven Training nutzen. "Wir freuen uns sehr auf das gemeinsame Wintertrainingslager mit der U 17 in Sotogrande. Die gemeinsame Zeit und der Austausch mit der U 17 ist sehr wertvoll für uns. Wir haben optimale Bedingungen vor Ort und freuen uns, erstmals über einen längeren Zeitraum intensiv mit den Mädels zu arbeiten und sie sportlich sowie persönlich weiterzuentwickeln", sagt Behringer zu den anstehenden Tagen in Sotogrande.

Erst im November hatte das die U 16 die ersten beiden Länderspiele der Saison mit zwei Siegen gegen Dänemark absolviert. Im Februar folgt die Teilnahme am UEFA-Development-Turnier in Portugal.

[dfb]