DFB-Trainer Meister (l.): "Die Jungs wollen loslegen und zeigen, was sie können"

U 17-Trainer Meister vor EM-Auftakt: "Es gibt keinen Favoriten"

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft startet am Montag (ab 16.30 Uhr) gegen Italien in ihr Abenteuer Europameisterschaft in Israel. Vor dem Auftaktmatch hat DFB-Trainer Marc-Patrick Meister über die deutsche Gruppe, Ziele und mögliche Stars von morgen gesprochen. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Marc-Patrick Meister über...

… seine Erwartungen an das Turnier: Wir erwarten einen harten Wettbewerb in einer engen Gruppe. Die Jungs wollen loslegen und zeigen, was sie können. Wir sind froh, hier zu sein und freuen uns auf ein tolles Turnier.

… die Stars von morgen: Hier sind 16 Teams mit fantastischen Spielern, die alle topmotiviert sind. Die Gegebenheiten sind hervorragend, um guten Fußball zu zeigen. Ich denke, dass wir in jeder Runde Spieler sehen werden, die Spiele entscheiden. Ich hoffe, dass wir bereits zukünftige Stars sehen werden.

… einen möglichen Favoriten in der Gruppe: Natürlich gibt es keinen Favoriten, wir sind drei fantastische Fußballnationen. Wir müssen jedes Spiel für sich angehen und dann erst auf das nächste Spiel schauen. Wir sind hier, um unser Bestes zu geben. Wer die Favoriten sind, werden wir erst im Laufe des Turniers sehen

… die Ziele bei der EM: Unsere Jungs wollen zeigen, was sie können und sich auf dem höchsten Level präsentieren. Für uns ist es eine neue Erfahrung, Spiele zu bestreiten, die direkt eine Entscheidung bringen. Diese Erfahrung der K.-o.-Spiele ist wichtig für uns. Wir wollen sie hier mitnehmen und natürlich auch erfolgreich sein.

[dfb]