Coach Michael Prus: "Auf die Qualifikation zur U 17-EURO 2021 in Zypern fokussieren"

U 17 testet heute gegen Belgien

Zur Vorbereitung auf die bevorstehende EM-Qualifikation im November testen die deutschen U 17-Junioren heute (ab 11 Uhr) in Harsewinkel gegen Belgien. Am Samstag (ab 11 Uhr) folgt erneut ein Vergleich mit der belgischen Auswahl, ehe die U 17-Junioren zum Abschluss am Montag (ab 11 Uhr) auf den luxemburgischen Nachwuchs treffen. DFB-Trainer Michael Prus hat für die drei Länderspiele, die das abgesagte Vier-Nationen-Turnier ersetzen, 25 Spieler nominiert.

Aufgrund der Corona-Pandemie finden alle Spiele und Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Prus: Qualifikation zur U 17-EURO 2021 in Zypern im Fokus

"Bei den Trainern und Spielern herrscht große Freude, nach so langer Zeit wieder gemeinsam einen Lehrgang durchführen zu können", sagt Michael Prus. "Wir freuen uns darauf, mit Belgien zwei Tests gegen einen sehr guten Gegner durchführen zu können. Die Spiele sollten uns vor eine große Herausforderung stellen und uns entsprechend fordern. Aber auch gegen den Nachbarn aus Luxemburg erwarten wir ein interessantes Spiel, das uns einiges abverlangen wird."

Der DFB-Trainer weiter: "Aufgrund der momentanen Herausforderungen durch Corona wird es erst mal vor allem wichtig sein, sich auf die neuen Begebenheiten einzustellen und die Situation anzunehmen. Gleichzeitig ist es jedoch von großer Bedeutung, den Blick auf die anstehende Saison zu richten und die vor uns liegenden Aufgaben zu fokussieren - ganz vorneweg die Qualifikation zur U 17-EURO 2021 in Zypern. Die Pandemie wird den Weg dorthin unter andere Voraussetzungen stellen, als wir es bislang kannten."

[dfb]