U 17 testet gegen Weltmeister Spanien

Bevor in Portugal vom 23. bis 28. März 2023 die zweite Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2023 in Estland mit Duellen gegen die Gastgeberinnen, Nordmazedonien und Ungarn wartet, bereiten sich die deutschen U 17-Juniorinnen noch bis Sonntag im Wintertrainingslager im spanische Marbella vor. Dort steht heute (ab 11 Uhr) mit dem Spiel gegen Spanien eine echte Standortbestimmung an. hat nun ihren 26-köpfigen Kader für die Reise an die Costa del Sol nominiert.

Die Startelf: Farwick (C) - Bitzer, Backhaus, Bünning, Wallrabenstein - Schmidt, Milz - Krüger, Portella, Baum - Walheim.

"Spiel gegen Weltmeisterinnen ist eine tolle Herausforderung"

"Damit steht ein weiteres Highlight in unserer Saison an", sagt DFB-Trainerin Sabine Loderer. "Das Länderspiel gegen die amtierenden U 17-Weltmeisterinnen als Höhepunkt des Trainingslagers ist eine tolle Herausforderung, die mit Blick auf die Eliterunde im März ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung sein wird."

Als Vorbereitung auf die EM-Qualifikation stehen im Anschluss an die Maßnahme in Spanien vom 14. bis 22. Februar die "Performance Days" auf dem Programm, in deren Rahmen ein weiteres Länderspiel geplant ist.