U 17 testet erneut gegen England

Nach der Niederlage zum Saisonauftakt gegen England am Freitag haben die deutschen U 17-Juniorinnen schnell die Möglichkeit zur Revanche. Heute (ab 13 Uhr) geht es in Burton-upon-Trent ein zweites Mal gegen die "Young Lionesses".

: Die Startelf: Bräutigam - Bednorz, Vöhringer, Hokamp, Rodach, Portella, Rückert (C), Arici, Mbuyi, Zollner, H. Schäfer.

"Wir müssen an der zweiten Halbzeit ansetzen. Spiele auf diesem Niveau sind super Tests für uns", sagt Co-Trainerin Co-Trainerin Lena Lotzen, die die Mannschaft in Abwesenheit von Cheftrainerin Sabine Loderer betreut. "Wir freuen uns, nochmal gegen ein starkes Team zu testen. Wir wollen dann von Null beginnen."

In der EM-Qualifikation warten im Anschluss Spiele gegen die Ukraine am 14. Oktober (ab 13 Uhr), Österreich am 17. Oktober (ab 13 Uhr) und Rumänien am 20. Oktober (ab 13 Uhr). Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 17-EURO 2024 nach Schweden.