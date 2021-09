U 17 startet stark ins Vier-Nationen-Turnier

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft ist mit einem deutlichen Sieg in das Vier-Nationen-Turnier in Duisburg gestartet. Gegen den belgischen Nachwuchs feierte das Team von Marc-Patrick Meister ein 5:0 (2:0). Sidney Raebiger (19.) brachte Deutschland in Führung, Nelson Weiper (40., 48.) und Arijon Ibrahimovic (59., 83.) trafen jeweils doppelt.

"Gerade in der ersten Halbzeit war es absolut ein Spiel auf Augenhöhe", so DFB-Coach Meister. "In der zweiten Halbzeit waren wir dann etwas dominanter, hatten mehr Ballbesitz und waren offensiv dynamischer. Es freut uns besonders, dass wir zu null gespielt haben. Defensive Stabilität war vor dem Spiel ein Thema - das haben die Jungs dann auch durchgezogen."

Hinten sicher, vorne eiskalt

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erzielte Raebiger von RB Leipzig mit einem schönen Treffer das 1:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte der Mainzer Weiper auf 2:0. Belgien spielte zwar gut mit, richtig gefährlich wurde es aber nur nach Standardsituationen. Die DFB-Elf stand hinten sicher und nutzte die sich bietenden Gelegenheiten eiskalt. Im zweiten Durchgang hatte Deutschland mehr Ballbesitz. Die offensive Wucht des deutschen Nachwuchses zeigte sich bei den Toren von Weiper und Bayerns Ibrahimovic. Kurz vor Schluss parierte Schlussmann Tim Goller von Hertha BSC einen Elfmeter - und auch den Nachsschuss blockte das DFB-Team ab.

Im weiteren Verlauf des Vier-Nationen-Turniers in der Sportschule Wedau trifft die U 17-Nationalmannschaft am 3. September (ab 11 Uhr) auf Israel und am 6. September (ab 11 Uhr) auf Italien.