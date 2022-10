U 17 startet mit Sieg in EM-Qualifikation

Die deutschen U 17-Junioren gestalteten ihr erstes Spiel der EM-Qualifikation in Moldau siegreich. In Orhei setzte sich die DFB-Auswahl mit 4:0 (2:0) gegen den Gastgeber durch und verschaffte sich somit eine gute Ausgangssituation für die nächsten beiden Spiele.

Vor 380 Zuschauern brachte Paris Brunner (2.) Deutschland bereits früh auf die Siegerstraße, ehe Max Moerstedt (29.) die 2:0-Pausenführung erzielte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Moerstedt (57.) mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Robert Ramsak (73.) setzte den Schlusspunkt der Partie.

"Zufrieden mit der Performance"

"Es war wichtig für uns, gut in die EM-Qualifikation zu starten, das haben wir geschafft und ein tolles Ergebnis erreicht. Ich bin zufrieden mit der Performance von den Jungs.", sagte Cheftrainer Christian Wück.

Am Samstag (ab 12 Uhr) kommt es in Chisinau zum Aufeinandertreffen mit Lettland, bevor es die Wück-Elf am kommenden Dienstag (ab 12 Uhr) erneut in Chisinau mit der Slowakei zu tun bekommt. Anschließend startet die Eliterunde, für die sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierten, sowie die vier besten Dritten aus jeder Gruppe qualifizieren.

[dfb]