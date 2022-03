U 17 startet mit Sieg gegen Georgien

Die U 17-Junioren sind mit einem Sieg in die zweite Runde der EM-Qualifikation gestartet. Das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister setzte sich zum Auftakt im schottischen Falkirk 3:0 (1:0) gegen Georgien durch und übernimmt nach dem 2:2 (0:2) zwischen Schottland und der Tschechischen Republik die Tabellenführung in der Gruppe drei. Am Samstag (ab 13 Uhr) folgt an selber Stelle der Vergleich mit den Gastgebern. Zum Abschluss steht am kommenden Dienstag (29. März, ab 18.30 Uhr) in Hamilton das Duell mit der tschechischen Auswahl an.

In der 26. Minute traf Kapitän Tom Bischof von der TSG Hoffenheim nach Vorarbeit von Vitalie Becker (FC Schalke 04) aus 13 Metern zum 1:0 für die überlegene DFB-Auswahl. Auch in der Folge gab das deutsche Team den Ton an und legte durch den kurz zuvor eingewechselten Nelson Weiper vom FSV Mainz 05 (76.) den zweiten Treffer nach. Aufgelegt hatte der ebenfalls von der Bank gekommene Samuele Di Benedetto (VfB Stuttgart). In der Schlussphase verpasste der Mönchengladbacher Simon Walde (82.) mit einem Aluminiumtreffer zunächst das 3:0. Das besorgte dann kurz darauf Joker Maurice Krattenmacher von der SpVgg Unterhaching (87.).

Die acht Gruppensieger sowie die sieben zweitplatzierten Mannschaften mit der besten Bilanz gegen die Erst- und Drittplatzierten ihrer Gruppe qualifizieren sich für die EM in Israel vom 16. Mai bis 1. Juni 2022.