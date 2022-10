U 17 startet gegen Nigeria in die WM

Das Warten hat ein Ende: Die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2005 treffen heute (ab 16.30 Uhr MEZ/20 Uhr Ortszeit, live auf FIFA+) in ihrem Auftaktspiel der FIFA U 17-Weltmeisterschaft 2022 in Indien auf Nigeria. Es folgt am Freitag (ab 16.30 Uhr MEZ/20 Uhr OZ, live auf FIFA+) die zweite Vorrundenpartie gegen Chile, ehe es zum Abschluss der Gruppenphase am kommenden Montag (ab 13 Uhr MEZ/16.30 Uhr OZ, live auf FIFA+) gegen Neuseeland geht. Alle deutschen Gruppenspiele werden im Pandit Jawaharlal Nehru Stadium in Goa ausgetragen.

Die deutsche Startelf: Boettcher - Böhler, Wallrabenstein, Veit (K), Janzen, Alber, Platner, Steiner, Sehitler, Stoldt, Gloning

"Wir gehören ein Stück weit zum Favoritenkreis bei der WM"

"Natürlich gehören wir als amtierender Europameister auch ein Stück weit zum Favoritenkreis bei der WM, dennoch müssen wir bodenständig bleiben", sagt DFB-Trainerin Friederike Kromp, die für die WM 21 Spielerinnen nominiert hat. "Wir gehen voller Demut und Respekt in jedes Spiel, sind aber auch so selbstbewusst zu sagen: Wir können bei der WM jeden Gegner schlagen, wenn wir uns an die Gegebenheiten anpassen und unsere Topleistung auf den Platz bringen. Unser voller Fokus liegt klar auf unserem Auftaktspiel gegen Nigeria, aber wir werden alles daransetzen, die gemeinsame Zeit in Indien zu maximieren und bis zum Ende im Turnier zu bleiben."

Die Viertelfinalpartien werden am Freitag, 21. Oktober, und Samstag, 22. Oktober, ausgetragen. Die Halbfinalspiele finden am Mittwoch, 26. Oktober, statt. Das Finale wird am Sonntag, 30. Oktober (ab 16.30 MEZ/20 Uhr OZ), im DY Patil Stadium in Navi Mumbai angepfiffen, das Spiel um Platz drei zuvor (ab 13 Uhr MEZ/16.30 Uhr OZ).

[dfb]