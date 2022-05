U 17 startet gegen Dänemark in die EM

Das lange Warten hat ein Ende: Am Dienstag startet für die deutschen U 17-Juniorinnen die UEFA Europameisterschaft 2022. Das Endrundenturnier wird bis zum 15. Mai in Bosnien und Herzegowina ausgetragen - damit wird nach zweijähriger pandemiebedingter Pause erstmals wieder der EM-Titel ausgespielt.

Zum Auftakt trifft die Mannschaft von DFB-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp am Dienstag (ab 14 Uhr) in Zenica auf Dänemark. Es folgt am Freitag (ab 20 Uhr) das Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande in Sarajevo. Im letzten Gruppenspiel am Montag (ab 14 Uhr), ebenfalls in Sarajevo, trifft Deutschland auf Gastgeber Bosnien-Herzegowina. Alle deutschen Spiele werden live auf UEFA.tv gestreamt.

"Wir freuen uns, dass es nun endlich los geht"

DFB-Trainerin Friederike Kromp sagt: "Ich bin glücklich, dass wir mit allen 20 Spielerinnen, die wir nominiert haben, die Reise nach Sarajevo antreten konnten und somit aus dem Vollen schöpfen können. Wir haben uns intensiv vorbereitet und freuen uns, dass es nun endlich losgeht. Der volle Fokus ist auf unseren Auftaktgegner Dänemark gerichtet, der über eine gute Spielanlage verfügt und gut ausgebildete Fußballerinnen in seinen Reihen hat."

Die jeweils Ersten und Zweiten der beiden Vierergruppen ziehen ins Halbfinale am 12. Mai ein. Das Finale der EURO findet am 15. Mai im Stadion Grbavica in Sarajevo statt. Die ersten drei Teams der EM-Endrunde qualifizieren sich gleichzeitig für die FIFA U 17-Frauen-WM, die vom 11. bis 30. Oktober 2022 in Indien stattfindet.

Seit 2008 gewann Deutschland siebenmal bei einem U 17-Turnier den Europameistertitel, zuletzt im Jahr 2019. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die vergangenen beiden Europameisterschaften 2020 und 2021 abgesagt werden. Deshalb wird das anstehende für viele Spielerinnen die erste EM-Endrunde ihrer Karriere sein.

