U 17 startet erfolgreich in EM-Qualifikation

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind erfolgreich in die 1. EM-Qualifikationsrunde gestartet. Zum Auftakt des Quali-Turniers im portugiesischen Faro bezwang das Team von DFB-Trainerin Friederike Kromp Bosnien und Herzegowina mit 4:0.

Wie schon in den Testspielen gegen Schweden und Norwegen war die DFB-Auswahl von Beginn an hellwach und ging früh in Führung. Annaleen Böhler nutzte bereits in der dritten Minute die erste Ecke zur Führung, Marie Steiner stellte zehn Minten später auf 2:0. Noch vor der Pause netzte Stürmerin Alara Sehitler doppelt (24., 36.) und konnte so die 4:0-Pausenführung für das deutsche Team herstellen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am deutschen Offensivdruck wenig, allein ein Tor wollte nicht mehr fallen.

Kromp: "Hochzufrieden und froh"

"Ich bin insgesamt hochzufrieden und froh über den gelungenen Auftakt", so das Fazit von Kromp über die Partie gegen einen "nur aufs Verteidigen konzentrierten Gegner". Die DFB-Trainerin weiter: "Wir haben eine gute Spielleistung gezeigt, vor allem in der ersten Halbzeit und unter der Voraussetzung, dass der Gegner gar nicht mitspielen wollte."

Im weiteren Verlauf der 1. Qualifikationsphase treffen die U 17-Juniorinnen bereits am Donnerstag, 11. November, in Albufeira auf Gastgeber Portugal (ab 16 Uhr). Den Abschluss bildet die Partie gegen Finnland am Sonntag (ab 18 Uhr), ebenfalls im Estadio Municipal de Albufeira.

[dfb]