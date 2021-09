U 17 siegt auch gegen Israel

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat nach dem klaren 5:0-Auftaktsieg am Mittwoch gegen Belgien auch das zweite Spiel des Vier-Nationen-Turniers in Duisburg gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Marc-Patrick Meister setzte sich gegen Israel 2:0 (1:0) durch und blieb damit auch im zweiten Turnierspiel ohne Gegentor. Deutschland führt die Tabelle mit sechs Punkten vor Italien an, die italienische Auswahl kann heute (ab 16 Uhr) im Duell mit Belgien allerdings wieder nach Punkten gleichziehen.

"Die Jungs haben wirklich gut gearbeitet, das war heute stabil und ein verdienter Sieg", sagte Meister. "Wir wollten den Gegner von unserem Tor fernhalten, das ist uns bis auf eine Ausnahme über 90 Minuten gut gelungen. In puncto Präzision, Timing und Passschärfe vor dem gegnerischen Tor können wir aber noch was dazulernen."

Pejcinovic leitet den Sieg ein

Meister hatte seine Startelf im Vergleich zum Belgien-Spiel nahezu komplett getauscht. Im 4-2-3-1 durfte einzig Verteidiger Leonardo Garcia Posadas erneut von Beginn an spielen. In einer von weniger Offensivmomenten geprägten Partie als noch gegen Belgien leitete Dzenan Pejcinovic (31.) vom FC Augsburg im Stadion am Waldhaus nach einem Freistoß den Sieg in der ersten Halbzeit ein. Tim Drexler (TSG Hoffenheim) drückte den Ball nach einer Ecke in der 47. Minute aus kurzer Distanz zum 2:0-Endstand über die Linie.

Zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers in der Sportschule Wedau trifft die U 17-Nationalmannschaft am 6. September (ab 11 Uhr) auf Italien.

[dfb]