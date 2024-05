U 17 schlägt Zypern 4:0

Nachdem die U 17-Nationalmannschaft die EM-Endrunde in Zypern denkbar knapp verpasst hat, setzten sich die DFB-Junioren in einem inoffiziellen Länderspiel am DFB-Campus in Frankfurt mit 4:0 (2:0) gegen den EM-Gastgeber durch. Die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus erzielte kurz vor der Halbzeitpause einen Doppelschlag, ließ im zweiten Durchgang nichts anbrennen und erhöhte im zweiten Durchgang dann auf 4:0.

Die deutsche Mannschaft kam gut in die Partie, kam aber auch lange Zeit zu keinem Torerfolg. Cenny Neumann von RB Leipzig (40.) und Otto Stange vom Hamburger SV (42.) bescherten den DFB-Junioren kurz vor dem Halbzeitpfiff die verdiente Führung. Die deutsche Elf kam mutig aus der Kabine und spielte weiter nach vorne. Denis Husser von Hannover 96 erhöhte kurze Zeit nach Wiederanpfiff auf 3:0 (50.), ehe der Hannoveraner zehn Minuten später zum Doppelpack und 4:0-Endstand (60.) traf.

Die ersten Gegner der deutschen U 17-Junioren der kommenden Saison auf dem Weg zur Europameisterschaft 2025 in Albanien heißen Tschechien, Belarus und Andorra. Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Ausrichter und Termine der deutschen Gruppe 7 in der ersten EM-Qualifikationsrunde stehen noch nicht fest, die Miniturniere werden zwischen dem 1. Juli und dem 19. November 2024 ausgetragen.

[dfb]