U 17 nach Kantersieg in Runde zwei

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben sich im abschließenden Gruppenspiel der ersten EM-Qualifikationsrunde den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde gesichert. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer ließ gegen Rumänien in Duisburg nichts anbrennen und feierte einen 7:1 (4:0)-Kantersieg. Damit zieht Deutschland als Zweitplatzierter hinter Österreich in die nächste Runde ein.

"Heute haben wir souverän, von der ersten bis zur letzten Minute gespielt", freut sich Loderer. "Wir sind komplett bei uns geblieben und haben uns den Gegner hergerichtet, der einen eher destruktiven Fußball spielen wollte. Wir haben, über die Partie verteilt, schöne Tore gemacht und insgesamt den Ball laufen lassen. Die Partie war ein guter Abschluss der ersten Qualifikationsrunde und eine gute Reaktion auf das letzte Spiel. Über den Turnierverlauf haben wir den besten Fußball gespielt, konnten uns jedoch gegen Österreich nicht mit einem Erfolg belohnen."

Kapitänin Rückert schnürt den Doppelpack

Im Stadion am Waldhaus in Duisburg meldete sich die deutsche Auswahl bereits früh in der Offensive an. Ein erster Versuch von Merle Hokamp (4.) verfehlte den Kasten, Emma Memmingers (10.) Schuss wurde pariert. Die rumänische Torhüterin Alesia-Maria Moldovan geriet immer mehr in den Mittelpunkt und verhinderte gleich mehrfach den deutschen Führungstreffer. In der 20. Minute war es dann aber soweit: Leonie Köpp traf vor knapp 180 Zuschauenden zur verdienten Führung.

Die deutschen Juniorinnen ließen nicht nach, doch Chancen von Keria Bednorz (22.) und Lilly Damm (25., 29.) blieben ungenutzt. Kapitänin Rosa Rückert (36.) machte es besser und erhöhte nach einer Ecke. Merle Hokamp (42.) und erneut Rückert (45.+1) schraubten das Ergebnis noch vor der Pause weiter in die Höhe.

Zweite Qualifikationsrunde startet im Frühjahr

Im zweiten Durchgang machte das DFB-Team genau dort weiter, wo es im ersten Durchgang aufgehört hatte - mit dem Toreschießen. Ein Eigentor von Anastasia Lionte (51.), Hokamp (56.) und die eingewechselte Julia Schiffarth (70.) sorgten für einen deutlichen Vorsprung gegen überforderte Rumäninnen, die durch Mara Banciu (71.) noch zum Anschlusstreffer kamen.

Die drei Bestplatzierten je Gruppe aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr - dann qualifizieren sich nur die sieben Gruppensieger für die U 17-EURO 2024 in Schweden.

[dfb]