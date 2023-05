U 17 muss gegen die Schweiz punkten

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Für die deutschen U 17-Juniorinnen ist bei der Europameisterschaft in Estland (14. bis 26. Mai) noch alles möglich. Nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Spanien konnte das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer im zweiten Gruppenspiel gegen Gastgeber Estland einen 5:0-Kantersieg einfahren. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es heute (ab 16 Uhr, live auf uefa.tv) gegen die Schweiz in Tallinn um den Einzug ins Halbfinale, das am 23. Mai ausgetragen wird. Aufgrund der besseren Tordifferenz würde ein Unentschieden zum Weiterkommen reichen.

"Einen klaren Kopf bewahren"

"Mit dem Erreichen der Endrunde konnten wir unsere gemeinsame Zeit mit dieser tollen Truppe verlängern", sagt DFB-Trainerin Sabine Loderer. "Jetzt heißt es, dieses Highlight in vollen Zügen zu genießen und bei uns zu bleiben, um in die K.o.-Phase einzuziehen - dann ist alles möglich. Für uns gilt es, einen klaren Kopf zu bewahren und unser Spiel und unsere positive Mentalität auf den Platz zu bringen."

Unter diesem Link kann man das Spiel der U 17-Juniorinnen ab 16 Uhr im Livestream verfolgen.

[dfb]