U 17 mit Schützenfest zum Turnierabschluss

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat zum Abschluss des Algarve Cups ein Schützenfest gefeiert. Gegen die Slowakei setzte sich der DFB-Nachwuchs in Parchal 9:0 (5:0) gegen die Slowakei durch, nachdem die Mannschaft in den ersten Spielen gegen starke Portugiesen 1:1 gespielt und in der zweiten Turnierbegegnung 0:2 gegen Rekordeuropameister Spanien verloren hatte.

Mit dem deutlichen Erfolg belohnte sich Deutschland für ein gutes Turnier. "Wir haben das Spiel von Anfang an dominiert und in den ersten zehn Minuten sogar Chancen liegen lassen. Nach dem ersten Tor sind wir weiter hungrig geblieben", sagte Heiko Westermann, der den erkrankt fehlenden Cheftrainer Marc Meister an der Seitenlinie in Portugal ersetzte, nach der Partie. "Solche Turniere sind extrem wichtig für die Spieler. Auch mal ein Spiel zu verlieren, ist für die Entwicklung gut." Mit Blick auf die 2. EM-Qualifikationsrunde im März sagte der Ex-Profi: "Für die Feinabstimmung der einzelnen Mannschaftsteile sind derartige Turniere immer wichtig. Die Jungs waren heiß auf die drei Spiele in fünf Tagen."

Weiper mit Hattrick in nur fünf Minuten

In der 14. Minute läutete Rafael Lubach von Borussia Dortmund den deutschen Torreigen im Estadio Municipal de Bela Vista ein. Noch vor der Halbzeitpause erhöhten der Mainzer Nelson Weiper per Doppelpack (31., 41.), Kapitän Dzenan Pejcinovic vom FC Augsburg (45.) und Herthas Tim Hoffmann (45.+2) auf 5:0. Im zweiten Durchgang hielt der DFB-Nachwuchs das Tempo hoch. Ein lupenreiner Hattrick von Weiper innerhalb von nur fünf Minuten (52., 55., 57.) und ein Treffer des eingewechselten Christopher Negele vom 1. FC Heidenheim (73.) belohnten das Team für den engagierten Auftritt.

In rund einem Monat beginnt für die U 17 die wichtige EM-Qualifikation, bei der es gegen Georgien (23. März), Turniergastgeber Schottland (26. März) und die Tschechische Republik (29. März) um ein Ticket für die EM in Israel geht. Die erste Qualirunde hatte Deutschland mit drei Siegen auf Platz eins beendet.

[dfb]