U 17 mit Prestigeerfolg gegen England

Prestigeerfolg zum Jahresauftakt: Die deutsche U 17-Nationalmannschaft ist nach einem starken Auftritt mit einem 3:0 (3:0)-Erfolg gegen England ins neue Jahr gestartet. Charles Herrmann (1.), Max Moerstedt (3.) und Paris Brunner (5.) legten im spanischen San Pedro del Pinatar bereits in den Anfangsminuten den Grundstein zum Sieg des Teams von DFB-Trainer Christian Wück.

Seit dem 4. Januar befindet sich die U 17 gemeinsam mit der deutschen U 16 im Wintertrainingslager im Südosten Spaniens. Wück wollte nun im ersten von zwei Aufeinandertreffen mit den "Young Lions" die bisherige "Trainingsarbeit überprüfen". Und seine Mannschaft enttäuschte den Coach nicht. Bereits nach 300 Sekunden stand es 3:0 für das DFB-Team.

Christian Wück: "Kann von Start nach Maß sprechen"

"Man kann von einem Start nach Maß sprechen, wenn man schon nach fünf Minuten 3:0 führt", sagte Wück nach der Partie. "Die Jungs haben genau das umgesetzt, was wir von ihnen gefordert haben: Konsequenz vor dem Tor, Intensität in den Zweikämpfen. Genauso sind wir ins Spiel gestartet und haben jeden Fehler der Engländer in der Anfangsphase ausgenutzt."

Herrmann erzielte in der ersten Minute gleich in seinem ersten U 17-Spiel seinen ersten Treffer, Hoffenheims Moerstedt legte mit seinem fünften Tor im sechsten Spiel nach und Dortmunds Brunner veredelte mit seinem bereits siebten Tor in seiner sechsten U 17-Partie den glänzenden Start der deutschen Auswahl.

Qualifikation für EM-Endrunde das große Ziel

Der zweite Test gegen England findet am Samstag (ab 15 Uhr) erneut in der Pinatar Arena statt, ehe es sowohl für das Wück-Team, als auch für die deutsche U 16 wieder zurück in die Heimat geht.

Im bisherigen Saisonverlauf hatten Wück und sein Team den dritten Platz beim Vier-Nationen-Turnier zum Saisonauftakt im September in Duisburg belegt, den Gruppensieg in der ersten EM-Qualifikationsrunde im Oktober folgen lassen und mit zwei Remis gegen die Türkei (2:2, 2:2) im November das Jahr 2022 abgeschlossen. Vom 5. bis 15. Februar steht mit dem Algarve Cup die Generalprobe für die entscheidende EM-Qualifikationsrunde in der Türkei (22. bis 27. März) gegen den Turniergastgeber, Finnland und Spanien an. Bei erfolgreicher Quali folgt vom 17. Mai bis 2. Juni das Saisonhighlight mit der EM-Endrunde in Ungarn.

