U 17 mit drittem Erfolg zum Gruppensieg

Mit dem dritten Erfolg bei der WM in Indonesien haben die deutschen U 17-Junioren den Sieg in Gruppe F perfekt gemacht. Im abschließenden Vorrundenspiel siegte der DFB-Nachwuchs bei einer Hitzeschlacht in der Hauptstadt Jakarta auch gegen Venezuela souverän mit 3:0 (2:0). Damit geht es im Achtelfinale am Dienstag (ab 9.30 Uhr, live bei Sky Sport News und FIFA+) gegen die USA oder Frankreich, den Zweitplatzierten der Gruppe E.

"Es lief alles nach unseren Wünschen. Wir haben Standardsituation vor dem Spiel explizit angesprochen und dann mit zwei Toren nach Standards die richtige Reaktion gezeigt. Wir sind natürlich zufrieden, dass wir mit neun Punkten aus der Gruppenphase gehen", sagte Wück. "Die Jungs haben die WM voll angenommen, obwohl wir keine Vorbereitung hatten und einige Rückschläge wegstecken mussten. Die Jungs haben das Zeug dazu, hier noch länger im Turnier zu bleiben. Wir brauchen jeden Spieler im Kader und jeder Spieler, der ins Spiel kommt, kann seine Leistung abrufen. Das zeigt unsere hohe Qualität im Kader." Torschütze Ramsak ergänzte: "Der Trainer hat gesagt, dass wir von der ersten Sekunde da sein müssen. Da ist es gut, dass wir von Anfang an den Führungstreffer machen. Die Stimmung der 11.000 Zuschauer überträgt sich auf die Spieler, das hat richtig Spaß gemacht."

Trotz des bereits feststehenden Weiterkommens schlich sich beim deutschen Team keinerlei Schlendrian ein: Robert Ramsak (1.) und Eric da Silva Moreira (42.) stellten bereits in der ersten Hälfte einen Zwei-Tore-Vorsprung her. Ramsak erhöhte nach dem Seitenwechsel mit ein bisschen Glück zum 3:0-Endstand (57.).

U 17 direkt hellwach

DFB-Trainer Christian Wück gab vier Spielern, darunter Abwehrchef Finn Jeltsch oder Angreifer Max Moerstedt, eine Verschnaufpause. Doch auch die Vertreter waren im extrem schwülen Jakarta bei Temperaturen um etwa 40 Grad direkt auf Betriebstemperatur: Nach einer kurz ausgeführten Ecke und einem präzisen Querpass von Noah Darvich stand Ramsak bei seinem Startelfdebüt nach nicht einmal einer Minute goldrichtig und schob aus wenigen Metern zur Führung ein. Der deutsche Blitzstart war perfekt.

Danach entwickelte sich ein munteres und ausgeglichenes Spiel. Die Venezolaner, mit dem gleichnamigen Sohn des früheren Gladbacher Spielers Juan Arango in der Startelf, störten früh und gingen gegen das deutsche Team beherzt in die Zweikämpfe, der DFB-Nachwuchs hielt aber gut dagegen. Größere Torchancen blieben im großen Stadion der indonesischen Hauptstadt auf beiden Seiten zunächst aber Mangelware.

Da Silva Moreira erhöht

Die deutsche U 17 hatte aber leicht mehr vom Spiel. Nach einem flinken Angriff über Eric da SIlva Moreira wurde Darvich erst kurz vor dem Torabschluss entscheidend gestört (23.). Nach der darauffolgenden Ecke kam Maxim Dal im Zentrum zu einer Riesenchance, sein wuchtiger Kopfball strich nur um wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei (24.). Auf der anderen Seite kam Junior Colina mit einem Schuss aus etwa 20 Metern zu einer ersten passablen Torannäherung (27.).

Im Laufe der ersten Halbzeit unterliefen der deutschen Mannschaft immer mehr kleinere Fehler, Venezuela nutzte dies und setzte immer mehr Nadelstiche nach vorne. Nach einem Angriff über die linke Seite verfehlte wieder Colina mit der Hacke im Zentrum nur knapp das Tor (40.). Nach einem Ballgewinn tief in der venezolanischen Hälfte sorgte dann aber der zweite deutsche Treffer für Beruhigung, da Silva Moreira blieb vor Torwart Jorge Sanchez eiskalt und schob flach ein (42.).

Ramsak mit dem Rücken zur Entscheidung

Auch mit zwei Wechseln zur Pause änderte sich das Spiel nicht: Der Europameister bestimmte das Spiel - und baute die Führung zeitnah aus. Erneut nach einer Ecke kam David Odogu aus der Drehung zum Schuss, mit dem Rücken lenkte Ramsak den Ball zu seinem zweiten Treffer des Tages ins Tor (57.). Nach der vermeintlichen Entscheidung schaltete Deutschland einen Gang zurück und Wück nahm frühzeitig zwei weitere Auswechslungen vor. Da Silva Moreira vergab eine weitere sehr gute Chance zu einem möglichen 4:0 (72.).

Doch auch wenn die Angriffe nicht mehr ganz so zielstrebig waren wie in der Stunde zuvor, kontrollierte die deutsche Mannschaft das Spiel und brachte den Vorsprung über die Zeit.

[sid/bt]