U 17 mit 5:1-Kantersieg in Schweden

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben ihr erstes Länderspiel nach langer Corona-Zwangspause im Rahmen eines Lehrgangs für sich entschieden. Im schwedischen Uddevalla besiegte das Team von DFB-Trainerin Friederike Kromp die Gastgeberinnen deutlich 5:1 (2:0).

Die deutsche U 17 war von Anfang an hellwach, ging durch zwei Treffer von Marie Steiner (6., 17.) früh in Führung. Auch in Halbzeit zwei benötigten der DFB-Nachwuchs nicht viel Zeit, um wieder erfolgreich zu sein. Paulina Platner (46.) von Eintracht Frankfurt traf kurz nach Wiederanpfiff zur 3:0-Führung, ehe Loreen Bender (50.) per Foulelfmeter das vierte Tor des Abends gelang. Die Schwedinnen erzielten in Person von Bea Sprung (52.) zwar noch ein Tor, Paulina Bartz (76.) vom Hamburger SV traf eine Viertelstunde vor Spielende jedoch zum 5:1-Endstand.

"Vorfreude in Energie umwandeln"

"Die Vorfreude war unglaublich groß, endlich wieder ein Länderspiel bestreiten zu können", sagte DFB-Trainerin Friederike Kromp. "Das Ziel war es, diese Vorfreude in Energie umzuwandeln. Das ist uns heute extrem gut gelungen."

Am Donnerstag (ab 18 Uhr) geht es für das 24-köpfige Aufgebot an selber Stelle gegen Norwegen. Im Verlauf des Jahres stehen für die U 17-Juniorinnen noch drei weitere Lehrgänge auf dem Programm: vom 28. September bis zum 1. Oktober sowie vom 28. November bis zum 1. Dezember in Duisburg und vom 19. bis 23. Oktober in Bad Gögging. Außerdem reist der DFB-Nachwuchs vom 4. bis 15. November für die EM-Qualifikation nach Portugal.

[dfb]