U 17 mit 26 Spielern gegen die Türkei

Die U 17-Junioren stehen knapp zwei Wochen nach der erfolgreichen ersten EM-Qualifikationsrunde letztmals im Jahr 2021 auf dem Rasen. In zwei Länderspielen trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister auf die Türkei. Der erste Vergleich steht am 12. November (ab 16 Uhr) im Eilenriedestadion in Hannover an, am 15. November (ab 11 Uhr) kommt es an selber Stelle zum zweiten Duell.

"In den kommenden Tagen in Hannover bei unserem Gastgeber Hannover 96 endet sportlich unsere Hinserie mit den Länderspielen Nummer acht und neun", sagt Meister. "Wir erwarten zu dieser Maßnahme eine Vielzahl von Spielern, die wir bereits im Sommer bei uns zu Lehrgängen hatten und die in den vergangenen Wochen und Monaten überdurchschnittlich gute Leistungen gezeigt haben. Es wird darum gehen, in kürzester Zeit eine gute Mannschaftsleistung in zwei Spielen auf den Platz zu bringen, in der jeder einzelne seine Qualitäten zeigen kann. Darauf freuen wir uns sehr."

Im Jahr 2022 geht es vom 4. bis 15. Januar mit einem Wintertrainingslager weiter, ehe die Teilnahme am Algarve Cup in Portugal vom 31. Januar bis 9. Februar die Generalprobe für die zweite EM-Qualifikationsrunde (17. bis 30.03.2022) sein wird.