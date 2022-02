U 17 mit 26 Spielerinnen gegen Dänemark

Der Jahresauftakt gegen Weltmeister Spanien war trotz Niederlage schon vielversprechend, bei zwei Länderspielen gegen Dänemark möchten sich die deutschen U 17-Juniorinnen nun den Feinschliff für die zweite EM-Qualifikationsrunde im März holen. Für die anstehenden Partien, die am 18. Februar (ab 14 Uhr) und am 21. Februar (ab 15 Uhr) jeweils in Flensburg im Rahmen der "Performance Days" stattfinden, hat DFB-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp nun vier Torhüterinnen und 22 Feldspielerinnen berufen. Sechs weitere Spielerinnen stehen auf Abruf parat.

"Wir freuen uns alle sehr auf die bevorstehenden zwei Heimländerspiele gegen die Däninnen", sagt Kromp. "Fünf Wochen vor der anstehenden Eliterunde werden wir den Fokus auf die Optimierung unserer Abläufe auf und neben dem Platz legen."

Kromp: "Als Team weiter zusammenschweißen"

Die beiden Partien unweit der Grenze zu Dänemark sind für Kromp auch eine Premiere: "Es werden für alle Spielerinnen, für mich sowie mein Trainerteam und das Team hinter dem Team die ersten Länderspiele überhaupt in der Heimat sein. Das werden besondere Erfahrungen für uns, auf die wir auch in Hinblick auf die Eliterunde im Kosovo besonders hinfiebern und die uns als Team sicher noch einmal weiter zusammenschweißen werden, so dass wir mit einem guten Spirit in die Eliterunde starten können."

Bei dieser zweiten Runde der EM-Qualifikation trifft der DFB-Nachwuchs im Kosovo auf die Gastgeberinnen (23. März), Slowenien (26. März) und Österreich (29. März).

[dfb]