U 17 mit 24 Spielern zum Algarve Cup

Nach dem Trainingslager Anfang des Jahres in Spanien geht es für die deutschen U 17-Junioren im Februar zurück auf die iberische Halbinsel: Beim Algarve Cup bereitet sich die Mannschaft von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister in Südportugal gegen anspruchsvolle Gegner auf die zweite EM-Qualifikationsrunde vor. Für die drei Partien gegen Gastgeber Portugal am 11. Februar (ab 12 Uhr MEZ), die Slowakei am 13. Februar und Spanien am 15. Februar (beide ab 17 Uhr MEZ) sind 24 Spieler nominiert worden, 18 weitere stehen auf Abruf bereit.

"Der Algarve Cup in Portugal ist die Fortsetzung unseres Trainingslagers im Januar", sagt Meister. "Wir werden gezielt auf die Trainingsinhalte von Spanien aufsetzen, uns hier mit Details befassen und verbessern - die drei Spiele gegen spieltaktisch sehr unterschiedliche Gegner geben uns direkt eine Rückmeldung über unseren aktuellen Stand. Wir freuen uns auf das Turnier und sind bereit, uns dort zu behaupten."

Nach dem Vier-Länder-Turnier trifft der DFB-Nachwuchs zwischen dem 23. und 29. März in Schottland auf dem Weg zur EM neben dem Gastgeber auf Georgien und die Tschechische Republik. Die EURO findet dann in der zweiten Maihälfte in Israel statt.