U 17 landet Kantersieg gegen Finnland

Die Teilnahme an der EM-Endrunde in Ungarn im Frühjahr ist für die deutschen U 17-Junioren in greifbare Nähe gerückt. Der DFB-Nachwuchs fertigte Finnland im zweiten Gruppenspiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde im türkischen Touristenort Manavgat eindrucksvoll mit 7:0 (4:0) ab. Nach dem mühsamen 2:1 gegen Gastgeber Türkei zum Auftakt am Mittwoch hat das Team von DFB-Trainer Christian Wück nun bereits sechs Punkte auf dem Konto.

Unweit des Mittelmeeres entpuppten sich die deutschen Spieler im Gegensatz zu den Finnen als Frühaufsteher: In der prallen Mittagssonne legten Charles Herrmann (4., 30.), Paris Brunner (11.) und Winners Osawa (18.) schon früh den Grundstein für den deutlichen Erfolg. Nach dem Wiederanpfiff schraubten Almugera Kabar (55.), der eingewechselte Kjell-Arik Wätjen (60.) sowie nochmals Brunner (88.) das Resultat weiter in die Höhe.

Um den Gruppensieg geht es für die U 17 dann im abschließenden Spiel gegen Spanien am Dienstag (ab 13 Uhr MESZ). Neben den Gruppensiegern qualifizieren sich auch sieben der besten Gruppenzweiten für das Turnier am Balaton.

[dfb]