U 17-Kapitän Darvich: "Bereit für den Titel"

Gleich zweimal lagen die deutschen U 17-Junioren am Dienstagabend gegen Polen hinten, gewannen das EM-Halbfinale in Felcsút aber trotzdem mit 5:3 (1:2). Damit steht das Team von Christian Wück im EM-Finale gegen Frankreich, das am Freitag (ab 20 Uhr, live auf uefa.tv) in Budapest steigt. DFB.de sprach mit Noah Darvich, dem Kapitän des Teams, über die Eindrücke aus dem Halbfinale sowie die Widerstandsfähigkeit der Mannschaft.

DFB.de: Hallo Noah, herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug nach diesem Wahnsinnsspiel. Wie war das Halbfinale aus deiner Sicht?

Noah Darvich: Es war ein Hin und Her. Wir hatten viele Rückschläge in Form von Gegentoren. Es gab etliche Führungswechsel. Insgesamt hat sich dann aber unsere Qualität durchgesetzt und deswegen stehen wir verdient im Finale.

DFB.de: Die Polen haben defensiv mit einer Fünferkette agiert. In der ersten Halbzeit hattet ihr wenig Zugriff auf das Spiel. Woran lag das?

Darvich: Unsere Abstände in der ersten Hälfte waren zu groß. Die vordere Reihe war zu weit vorne und hinten waren wir nicht griffig genug. Der Trainer hat uns die Fehler aber sehr gut klar gemacht und dann wurde es besser.

DFB.de: Es war bereits das dritte Mal bei dieser Europameisterschaft, dass ihr ein Spiel nach Rückstand gedreht habt. Wie schafft ihr das immer wieder?

Darvich: Gute Frage. Ich glaube, wir wissen, was wir können und haben eine unglaubliche Qualität. Wenn wir Gegentore bekommen, dann ist uns aber auch klar: Wir werden wegen unserer Qualität noch treffen. Denn wir können immer Tore erzielen.

DFB.de: Was hast du als Kapitän deinem Team im Kreis in der Halbzeit gesagt?

Darvich: Dass wir einfach geduldig bleiben müssen. Es kann sein, dass wir nicht direkt ein Tor machen. Und wir wollten die Atmosphäre mit den zahlreichen Zuschauern genießen.

DFB.de: Wie sind die Gefühle vor dem großen Finale am Freitag gegen Frankreich?

Darvich: Wir, und hoffentlich auch ganz Deutschland, glauben an den Titel. Deswegen sind wir am Freitag bereit für einen Titel!

