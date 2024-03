U 17-Juniorinnen verpassen EM-Endrunde

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben die Qualifikation für die Endrunde der EURO knapp verpasst. Im dritten Spiel der zweiten Qualifikationsrunde musste das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer in Hannover ein 1:2 (0:1) gegen Frankreich einstecken, das sich Gruppensieg und EM-Ticket sicherte. Nur die Gewinner der acht Gruppen nehmen an der Europameisterschaft vom 5. bis 18. Mai in Schweden teil.

"Der Qualifikationsmodus für die Endrunde ist schon brutal hart, die Enttäuschung ist natürlich groß", sagte Loderer. "Trotz der verpassten Teilnahme sind wir stolz auf die Entwicklung, die unsere junge Mannschaft hinter sich gebracht hat."

Die Cheftrainerin veränderte die Startaufstellung gegenüber dem 2:0 gegen Slowenien auf vier Positionen. Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab, größere Höhepunkte in den ersten 15 Minuten blieben aus. Lilli Damm sorgte mit einer Einzelaktion (18.) erstmals für Gefahr. Im Dauerregen in Hannover-Garbsen fand das deutsche Team nun immer besser in die Partie und ließ sich auch von guten Chancen der Gäste (32., 33.) nicht aus dem Konzept bringen. Bei schwierigen Platzverhältnissen fehlte das ein oder andere Mal nur der letzte Schritt. Doch Sekunden vor der Pause wurde eine einzige Unaufmerksamkeit direkt bestraft: Aus dem Strafraum-Gewühl heraus trafen die Französinnen zur 1:0-Halbzeitführung (45.+1).

Winters Jokertor reicht nicht

Doch die Gastgeberinnen gaben nicht auf und schlugen nach der Halbzeit zurück. In der 57. Minute endete ein starker Angriff mit dem Treffer der eingewechselten Tala Winter (TSG Hoffenheim). Nach hervorragender Vorarbeit von Lilly Damm (VfL Wolfsburg) blieb sie cool und versenke aus wenigen Metern zum 1:1.

In der 72. Minute dann der erneute Rückstand, die französischen Juniorinnen vollendeten einen Konter. Die DFB-Auswahl warf danach noch mal alles nach vorne, doch weitere Tore wollten nicht fallen. So blieb es beim 1:2 - das Aus in der EM-Qualifikation war damit besiegelt.

"Der Gegentreffer kurz vor der Pause war sehr unglücklich", so Loderer. "Doch die Mädels haben in der zweiten Halbzeit eine starke Reaktion gezeigt. Nach dem 1:1 waren wir dran, leider haben die Französinnen den Umschaltmoment zum 1:2 perfekt genutzt. Das muss man auch anerkennen. Am Ende sind es ein paar Prozent, die den Ausschlag gegeben haben. Es ist normal, dass man in dem jungen Alter in so einem K.o.-Spiel noch nicht die Souveränität über ein ganzes Spiel haben kann. Das Team hat aber alles reingeworfen."