U 17-Juniorinnen unterliegen Spanien im Test

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben ihr einziges Länderspiel im Rahmen des Wintertrainingslagers in Südspanien verloren. Das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer kam trotz vieler guter Ansätze im andalusischen Urlaubsort Marbella zu einem 0:2 (0:1) gegen Vizeeuropameister Spanien.

"Heute war das 'Wie' wichtig und nicht das 'Was'", sagte Loderer. "Wir hatten in den ersten 30 Minuten die komplette Kontrolle über das Spiel. Durch einen eigenen Fehler geraten wir in Rückstand. Dann sind die Souveränität und der Mut am Ball etwas weniger geworden, und wir haben uns etwas schwerer getan. Kurz nach Wiederanpfiff geraten wir durch einen Ballverlust am eigenen Sechzehner mit 0:2 in Rückstand. Am Ende war Spanien ein Stück weit abgezockter. Insgesamt haben wir aber mit großer Defensivlust und vor allem in der ersten Halbzeit mit viel Ballbesitz agiert. In den letzten Aktionen Richtung gegnerisches Tor brauchen wir mehr Klarheit und Präzision. Nach einem Gegentor müssen wir bei uns bleiben und auch so einen Gegner weiter mit Überzeugung bespielen. Das Ergebnis nervt, aber auf die spielerische Leistung können wir definitiv aufbauen."

Test für die EM-Qualifikation

Alba Izquierdo brachte den Nachwuchs des Weltmeisters in der 28. Minute mit 1:0 in Führung, Iris Ashley Santiago Garrido erzielte in der 51. Minute den zweiten spanischen Treffer. Insgesamt kamen 19 deutsche Spielerinnen zum Einsatz, Spanien nahm sogar noch mehr Wechsel vor.

Der Test diente zur Vorbereitung auf die zweite Runde der EM-Qualifikation ab dem 18. März, bei der das DFB-Team gegen die Tschechische Republik, die Slowakei und den amtierenden U 17-Europameister Frankreich um die Teilnahme an der Endrunde spielen wird. Noch bis Sonntag bereitet sich die deutsche U 17 gemeinsam mit den U 16-Juniorinnen bei besten Bedingungen auf die zweite Saisonhälfte vor.

[dfb]