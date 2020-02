U 17-Juniorinnen unterliegen Frankreich 3:4

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben ihre Generalprobe dreieinhalb Wochen vor der entscheidenden Runde in der EM-Qualifikation knapp verloren. Im französischen Clairefontaine gab die Mannschaft von DFB-Trainerin Friederike Kromp eine 3:0-Führung aus der Hand und musste sich den Gastgeberinnen letztlich 3:4 (0:2) geschlagen geben.

"Das Ergebnis ist etwas ärgerlich, weil es nicht den Spielverlauf widerspiegelt", sagte Kromp. "Nach dem Regen hatten wir Probleme mit den äußeren Bedingungen und haben die Französinnen durch individuelle Fehler noch mal stark gemacht. Doch wir sehen es insgesamt positiv und ziehen unsere Lehren aus dem Spiel, das ist wichtig für die Quali-Runde. Alles in allem haben wir den Schwerpunkt auf die Offensive gelegt und dort viele gute Szenen gehabt. Wir werden das Spiel in Ruhe analysieren und bis zur EM-Qualifikation noch an verschiedenen Dingen arbeiten."

Doppelpack: Wamser sorgt für Blitzstart

Carlotta Wamser sorgte für einen perfekten Start und brachte die deutsche Auswahl im Centre National du Football zunächst mit einem Doppelpack (3., 9. Minute) in Führung. Für die Stürmerin von der SpVg Brakel waren es im 13. Spiel für die deutsche U 17 die Tore Nummer zehn und elf. Die DFB-Juniorinnen waren auch im weiteren Verlauf das klar bessere Team, verpasste es aber, den Vorsprung weiter auszubauen. Schließlich erhöhte Mia Büchele kurz nach der Pause per Foulelfmeter auf 3:0 (49.).

Doch nur fünf Minuten später traf Eloise Sevenne bei einsetzendem Regen und damit schweren Bedingungen für Frankreich, die Gastgeberinnen glaubten wieder an sich. Und so sorgten Anaelle Tchakounte (64.) und Ines Kbida (65.) per Doppelschlag für den Ausgleich. In der Schlussphase gelang Noemie Mouchon gar das Siegtor (84.).

In der 2. Qualifikationsrunde zur EM 2020 in Schweden (9. bis 22. Mai) geht es für den deutschen Nachwuchs vom 14. bis 20. März in einem Miniturnier gegen Kroatien (14. März, ab 12 Uhr), Schottland (17. März, ab 15 Uhr) und Gastgeber Niederlande (20. März, ab 19 Uhr). Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Endrunde. Bei der EM in Schweden geht es auch um die drei europäischen Startplätze für die U 17-WM 2020 in Indien (2. bis 21. November 2020).

