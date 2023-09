U 17-Juniorinnen unterliegen England

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben den ersten von zwei Vergleichen mit Gastgeber England im St. George's Park in Burton-upon-Trent klar 0:3 (0:3) verloren. Die Gegentreffer fielen binnen zehn Minuten in der ersten Halbzeit: Isabella Fischer (10., 20.) traf doppelt, dazwischen Laila Herbert (12.).

"Wir haben uns gegen ein sehr guten Gegner schwer getan, England hat uns in der ersten Halbzeit dominiert. Wir haben keine Lösungen gefunden, wenig Ballbesitzphasen gehabt, um darüber Ruhe ins Spiel zu bekommen", sagte Co-Trainerin Co-Trainerin Lena Lotzen, die die Mannschaft in Abwesenheit von Cheftrainerin Sabine Loderer betreut. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns ins Spiel zurückgekämpft, defensiv viel besser gestanden und uns auch offensiv die eine oder andere Chance herausgespielt."

Bereits am am Montag (ab 13 Uhr) hat die DFB-Auswahl an gleicher Stelle die Chance auf Wiedergutmachung.