U 17-Juniorinnen testen in Frankreich

Derzeit haben sich die deutschen U 17-Juniorinnen zu einem Kaderlehrgang in Clairefontaine-en-Yvelines in Frankreich versammelt. Highlight der fünftägigen Maßnahme ist das Länderspiel heute (ab 15 Uhr) im Centre National du Football gegen die Gastgeberinnen. DFB-Trainerin Friederike Kromp hat für die Reise ins südwestliche Nachbarland 22 Spielerinnen nominiert, sieben weitere stehen auf Abruf bereit.

"Wir freuen uns darauf, unmittelbar vor der EM-Qualifikation in den Niederlanden nochmals gegen eine starke Nation wie Frankreich testen zu dürfen. Das Spiel und die Einheiten in Frankreich wollen wir in erster Linie dafür nutzen, um unsere Spielfähigkeit weiter zu verbessern", erklärt Kromp.

In der 2. Qualifikationsrunde zur EM 2020 in Schweden (9. bis 22. Mai) geht es vom 14. bis 20. März im Miniturnier gegen Kroatien (14. März, ab 12 Uhr), Schottland (17. März, ab 15 Uhr) und Gastgeber Niederlande (20. März, ab 19 Uhr). Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Endrunde. Bei der EM in Schweden geht es auch um die drei europäischen Startplätze für die U 17-WM 2020 in Indien (2. bis 21. November 2020).