U 17-Trainerin Fritzy Kromp: "Spanien ist weltweit der Maßstab in dieser Altersstufe"

U 17-Juniorinnen testen gegen Spanien

Ein echter Härtetest zum Jahresstart: Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen heute (ab 11 Uhr) im Rahmen des Wintertrainingslagers im spanischen Marbella auf die spanische Auswahl. "Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel", sagt DFB-Trainerin Friederike Kromp im DFB.de-Interview.

Denn die deutsche Auswahl hat im neuen Jahr viel vor. Nach der starken ersten EM-Qualifikationsrunde mit drei Siegen in drei Spielen steht im März das zweite Qualiturnier im Kosovo an. "Mit Blick auf März läuft die Zeit, es sind noch knapp zehn Wochen bis zum nächsten Qualifikationsspiel", so Kromp. "Dieses Jahr haben wir sehr viel vor: Wir möchten uns für die Endrunde der Europameisterschaft qualifizieren."

Vor dem heutigen Gegner hat die DFB-Trainerin großen Respekt: "Spanien war in den vergangenen Jahren in dieser Altersstufe der Maßstab nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Sie sind amtierender U 17-Weltmeister und machen seit Jahren eine herausragende Nachwuchsarbeit. Die Spanierinnen haben, ähnlich wie wir, eine sehr starke Qualifikation gespielt."

So wird aktuell im gemeinsamen Trainingslager mit der U 16 "die Struktur" auf die Partie gegen die Gastgeberinnen ausgerichtet. "Ich wünsche mir das Erreichen unserer sportlichen Ziele", sagt Fritzy Kromp. "Dazu gehört allen voran die Qualifikation für die EM-Endrunde in Bosnien."

Das Trainingslager endet am kommenden Sonntag. Weiter geht es im Februar mit den "Performance Days" und einem Länderspiel, ehe die zweite EM-Qualifikationsrunde vom 18. bis 30. März ansteht.

[dfb]