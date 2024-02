U 17-Juniorinnen testen gegen die Schweiz

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft der Frauen befindet sich seit dem 19. Februar auf einem neuntägigen Lehrgang mit Länderspielen gegen die Schweiz und Italien. Hierfür hat Cheftrainerin Sabine Loderer einen 22-köpfigen Kader berufen. Zehn weitere Spielerinnen stehen auf Abruf.

Die Startelf: Bräutigam - Bednorz, Arici, Zähringer, Memminger - Portella, Hünten, Schneider - Vöhringer, Köpp, Senftl

Treffpunkt war der DFB-Campus in Frankfurt am Main. Drei Tage später, am 22. Februar, brach der Tross dann nach Italien auf. Dort steht dann heute (ab 14.30 Uhr) zunächst der Vergleich mit der Schweiz, am 27. Februar dann das Duell gegen Italien (ab 12 Uhr) auf dem Programm.

"Wir gehen mit einem sehr guten Bauchgefühl in die Maßnahme"

"Nach unserem Trainingslager Anfang Januar stehen mit den beiden Länderspielen gegen die Schweiz und Italien die nächsten wichtigen Schritte Richtung EM-Qualifikation im März an. Wir gehen mit einem sehr guten Bauchgefühl in die Maßnahme und werden die Themen, die wir zuletzt auf und neben dem Platz in den Fokus gerückt haben, weiter stärken", sagt Loderer. "In den Spielen wollen wir an die dominante Phase aus dem Spanienländerspiel anknüpfen und selbstbewusst und laut gegen zwei spannende Teams auftreten."

Die U 17-Juniorinnen bestreiten den Lehrgang als Vorbereitung auf die zweite Runde der EM-Qualifikation, die im März ansteht. Zwischen dem 14. und 25. März trifft der DFB-Nachwuchs in Hannover auf Tschechien (18. März), Slowakei (21. März) und Frankreich (24. März).