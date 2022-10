U 17-Juniorinnen starten mit Kantersieg in die EM-Qualifikation

Mit einem Kantersieg sind die U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2006 in die erste EM-Qualifikationsrunde in Slowenien gestartet. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer setzte sich im Stadion Matije Gubca in Krsko souverän 9:1 (3:1) gegen die Türkei durch. Am Samstag wartet an gleicher Stelle ab 16 Uhr die Auswahl der Gastgeberinnen, ehe es zum Abschluss am Dienstag (ab 16 Uhr) wieder in Krsko gegen Serbien geht.

Gegen die Türkinnen gelang der DFB-Auswahl ein früher Doppelschlag: Sara Sahiti von der TSG Hoffenheim eröffnete den Torreigen in der fünften Minute, nur drei Minuten später legte ihre Vereinskameradin Leni Wileschek schon das 2:0 nach (8.). Sahiti schnürte noch in der ersten Halbzeit einen Doppelpack (22.). Zwar konnte Tuana Sentürk kurz vor der Pause verkürzen (41.), doch die Hoffenheimerin Leonie Schetter stellte den alten Abstand prompt nach Wiederanpfiff wieder her (47.).

Sechs Treffer nach der Pause

Der Torhunger war damit aber noch nicht gestillt: Melina Walheim von der SGS Essen ließ schnell das fünfte Tor folgen (51.), Estrella Merino Gonzales von Bayer Leverkusen (58.), Maj Schneider vom SC Freiburg (71.) und Walheim mit ihrem zweiten Treffer (73.) erhöhten weiter. Den Schlusspunkt setzte die Freiburgerin Amy Milz in der Nachspielzeit (90.+6).

Die drei Gruppenersten spielen die zweite Runde der EM-Qualifikation in der A-Liga, der Gruppenvierte steigt in die B-Liga ab, dafür steigen die Gruppensieger der B-Liga in die A-Gruppe auf. Runde zwei wird m März 2023 ausgetragen. Dort qualifiziert sich in sieben Gruppen nur der Erste für die EM-Endrunde, die vom 14. bis 26. Mai 2023 erstmals in Estland stattfindet.

[dfb]