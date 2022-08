U 17-Juniorinnen starten mit 26 Spielerinnen in die Saison

Auf die deutschen U 17-Juniorinnen warten Anfang September die ersten Länderspiele der Saison. DFB-Trainerin Sabine Loderer nominierte für die Performance Days in Frankfurt und die beiden Vergleiche gegen Italien vom 31. August bis 9. September 2022 einen Kader von 26 Spielerinnen, ergänzt durch weitere sechs Akteurinnen auf Abruf.

"Für unser gesamtes Team steht das erste Turnierjahr an, auf das wir uns extrem freuen. Mit unseren ersten U 17-Länderspielen gegen Italien stehen zwei gute Tests an, um einen nächsten Schritt Richtung EM-Qualifikation im Oktober zu gehen", sagt Sabine Loderer. "Es wird vor allem darum gehen, gegen einen bestimmt sehr griffigen Gegner Abläufe zu optimieren und auch Routinen rund um Länderspiele zu festigen. Unabhängig von den Länderspielen werden wir die Trainingseinheiten nutzen, um unsere Prinzipien zu schärfen und auch die Mädels, die noch recht neu im Kader sind, mit unserer Spielidee besser vertraut zu machen."

Den Auftakt ins Länderspieljahr bestreitet der neue 2006er-Jahrgang am 6. September (ab 16 Uhr) in Hanau im Herbert-Dröse-Stadion gegen die Italienerinnen. Der zweite Vergleich mit den "Azzurine" folgt an gleicher Stelle am 9. September. Die Anstoßzeit von 11 Uhr ist dabei aber noch nicht final bestätigt.