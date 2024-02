U 17-Juniorinnen mit Testspiel-Remis gegen die Schweiz

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft der Frauen hat im ersten von zwei Testspielen, die im Rahmen des laufenden Lehrgangs in Italien ausgetragen werden, Remis gespielt. Gegen die Schweiz gab es in Pisa für das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer ein 1:1 (1:0).

Das Team von Sabine Loderer fand gut in die Partie. In der 42. Spielminute brachte Laila Portella (FC Esslingen) die deutsche Elf mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit glich die Schweizer Auswahl dann aus. Das 1:1 fiel in der 72. Minute. Dieser Spielstand kam dann auch dem Endergebnis gleich.

"Ein etwas ärgerliches Ergebnis. Nach nervösem Beginn haben wir gut in die Partie gefunden. Schon vor der Führung hatten wir einige hunderprozentige Chancen, auch danach haben wir weiter gut gespielt. Nur hat uns das nächste Tor gefehlt und so ist es dann so gekommen, wie häufig passiert. Beim 1:1 wurden wir ausgekontert", berichtet Trainerin Sabine Loderer. "Dennoch, es war es ein gutes Spiel der Mannschaft, die Mädels haben stark auf die vielen Ausfälle reagiert, wir haben es nur nicht zu Ende gebracht."

Die Cheftrainerin hatte ihr Team am 19. Februar zu einem neuntätigen Lehrgang versammelt. Zunächst wurde am DFB-Campus trainiert, am Donnerstag waren der 22-köpfige Kader und das Trainerteam gen Italien aufgebrochen.

Am Dienstag bestreitet das Team von Cheftrainerin Sabine Loderer ihre nächste Partie in Pisa. Dann geht es gegen die U17-Auswahl Italiens (ab 12 Uhr). Der Lehrgang dient der deutschen U 17-Nationalmannschaft als Vorbereitung auf die zweite Runde der EM-Qualifikation. Zwischen dem 14. und 25. März trifft der DFB-Nachwuchs in Hannover auf Tschechien (18. März), Slowakei (21. März) und Frankreich (24. März).