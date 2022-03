U 17-Juniorinnen fahren zweiten Sieg ein

Die deutschen U 17-Juniorinnen bleiben im Kampf um das begehrte EM-Ticket auf Kurs. Der DFB-Nachwuchs setzte sich im zweiten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Podujevo gegen Slowenien mit 2:1 (1:1) durch.

"Das war vom Ergebnis her eine enge Kiste und nichts für schwache Nerven. Wir sind gut hineingekommen und haben uns direkt mehrere Großchancen erspielt. In einer Druckphase fällt dann aber überraschend der Gegentreffer, den wir gut weggesteckt haben und dann auch verdient durch eine Standardsituation zum Ausgleich kamen", sagte DFB-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp. "Auch nach der Halbzeit ging das Spiel nur in eine Richtung. Wir haben dann nach einer weiteren Standard den Führungstreffer gemacht und auf das dritte Tor gedrängt. Am Ende haben wir völlig verdient gewonnen."

Wie schon beim 4:0 gegen Gastgeber Kosovo zum Auftakt hatte die deutsche Mannschaft zunächst mit der Chancenverwertung zu kämpfen. Mit seiner ersten Chance des Spiels ging Slowenien dann durch Katjusa Kern sogar in Führung (18.), bevor sich Spielführerin Jella Veit wie schon im ersten Spiel in Liste der deutschen Torschützinnen eintrug (32.). Nach dem Seitenwechsel drehte Mathilde Janzen erneut nach einer Standardsituation mit ihrem Treffer zum 2:1 die Partie zugunsten der DFB-Juniorinnen (56.).

Zum Abschluss gegen Österreich

Zum Abschluss kommt es nun am Dienstag (ab 12 Uhr) womöglich zu einem echten "Endspiel" um den Gruppensieg gegen Österreich, das mit einem Sieg gegen Kosovo am Nachmittag in der Tabelle mit sechs Punkten mit Deutschland gleichziehen kann.

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die EM mit den besten acht Nachwuchsmannschaften in Bosnien-Herzegowina vom 3. bis 15. Mai.

