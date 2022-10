U 17-Juniorinnen drehen Spiel gegen Serbien

Die U 17-Juniorinnen des 2006er-Jahrgangs haben zum Abschluss der ersten EM-Qualifikationsrunde in Slowenien einmal mehr immense Moral bewiesen. Das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer schlug Verfolger Serbien im dritten Spiel nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 (0:1) und machte mit dem dritten Erfolg somit den Gruppensieg klar.

Teodora Vasic hatte die Serbinnen in der ersten Halbzeit in Führung gebracht (31.), nachdem zuvor Milica Kuburovic einen Foulelfmeter über das deutsche Tor geschossen hatte (22.). Estrella Merino Gonzalez nach einer Ecke (56.) und Melina Bünning mit einem Distanzschuss (79.) drehten nach der Pause die Begegnung zu deutschen Gunsten.

Loderer: "Nach dem Rückstand ruhiggeblieben"

"Die Mädels sind auch nach dem Rückstand ruhiggeblieben und haben weiter ihr Spiel durchgezogen. Das haben sie richtig gut gemacht. Wir sind völlig verdient mit drei Siegen aus dem Turnier gegangen", sagte Loderer, die ein positives Gesamtfazit zog: "Wir hatten immer eine spielerische Lösung parat, waren ruhig am Ball und haben immer an uns geglaubt. Alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir richtig gut umgesetzt."

In einem Krimi gegen Gastgeber Slowenien hatte die deutsche Auswahl am Samstag in der Nachspielzeit und in Unterzahl den 2:1-Siegtreffer erzielt. Zum Auftakt am Mittwoch hatte Deutschland mit 9:1 gegen die Türkei die Oberhand behalten.

Die zweite Runde der EM-Qualifikation wird Ende März ausgetragen, die Auslosung dafür findet Anfang Dezember statt. Dort qualifizieren sich nur die Gruppengewinner für die EM-Endrunde, die vom 14. bis 26. Mai 2023 erstmals in Estland stattfindet.

[dfb]