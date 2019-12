U 17-Juniorinnen besiegen auch Schweden

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben auch ihr zweites Spiel beim Vier-Nationen-Turnier in Schweden gewonnen. Gegen den Gastgeber siegte die Mannschaft von DFB-Trainerin Friederike Kromp in Halmstad mit 4:1 (1:0) und erzielte dabei wieder vier Tore. Nach dem vorangegangenen 4:0 gegen Spanien am Mittwoch reicht dem DFB-Nachwuchs zum Abschluss gegen die USA am Dienstag (ab 18 Uhr) in Varberg ein Remis für den Gewinn des hochkarätig besetzten Turniers.

"Es war das erwartet schwere Spiel. Getragen von der Kulisse haben sie uns das Leben recht schwer gemacht. Wir mussten uns erst in das Spiel hineinbeißen, mit unserem Führungstor haben wir das Spielgeschehen auf den Kopf gestellt", sagte Kromp. "Die Führung hat uns Auftrieb gegeben, den Ausgleich der Schwedinnen haben wir gut verdaut. Am Ende haben wir verdient gewonnen, wenn der Sieg auch etwas hoch ausgefallen ist."

Vor der Pause traf Sarah Mattner-Trembleau (23.) vor 1126 Zuschauern in einer Druckphase der Schwedinnen, die in der 52. Minute durch Monica Jusu Bah zum Ausgleich kamen. Den Erfolg der DFB-Auswahl sicherten schließlich Julia Landenberger (66.), Leonie Stöhr (83.) und Mia Büchele (87.).

