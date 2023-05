U 17-Junioren: Zweite Hürde Frankreich

Dem starken Auftakt gegen Portugal (4:0) soll heute die Fortsetzung folgen. Ab 20 Uhr (live auf uefa.tv) geht es für die deutschen U 17-Junioren in Balmazujvaros im zweiten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Ungarn (17. Mai bis 2. Juni) gegen Titelverteidiger Frankreich. Bei einem erneuten Sieg winkt schon die vorzeitige Qualifikation für das Viertelfinale, sollte Schottland im Parallelspiel nicht gegen Portugal gewinnen.

"Viele Spieler, die im ersten Spiel gegen Portugal gespielt haben, sind an ihr Limit gegangen und haben sich körperlich wirklich verausgabt. Wir arbeiten im Moment noch daran, ihre Speicher wieder aufzufüllen und sie zu regenerieren. Den heutigen Tag müssen wir noch abwarten, ob es wirklich bei allen reicht. Deswegen wissen wir noch nicht, mit welcher Elf wir morgen starten", sagt DFB-Trainer Christian Wück.

"Frankreich genauso bespielen wie Portugal"

"Die Jungs haben im ersten Spiel bewiesen, dass sie auf diesem Niveau eine Topmannschaft wie Portugal dominieren können. Wir werden natürlich versuchen, dasselbe gegen Frankreich abzurufen und diese Topnation, mit einem herausragenden Kader, genauso zu bespielen, wie wir das gegen Portugal gemacht haben", erklärt Wück weiter. Auch Offensivspieler Robert Ramsak gibt sich selbstbewusst: "Wir wissen natürlich, dass Frankreich seine Qualitäten hat, wir wissen aber auch, dass es schwer ist, uns zu schlagen, wenn wir unser Bestes geben."

Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es am Dienstag (ab 15 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit Schottland. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Vierergruppen qualifizieren sich für die EM-Viertelfinalspiele, die am 27. Mai ausgetragen werden. Die Halbfinalpartien finden am 30. Mai statt, das Endspiel steigt am 2. Juni im Hidegkuti Nándor Stadion in Budapest.